Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Mehrere Brände beschäftigten die Feuerwehr am Samstagabend und in der Nacht vom Sonntag

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Neben zahlreichen Rettungsdienst- und Hilfeleistungseinsätzen, hatte die Feuerwehr Frankfurt von Samstagabend (31.10.2020) bis zum Sonntagmorgen zwei Kleinbrände, einen Pkw-Brand, acht Müllcontainerbrände sowie ein Feuer auf einem Balkon eines Wohnhauses zu bearbeiten. Beginnend mit einem Pkw-Brand gegen 19:30 Uhr in der Tirolerstraße in Sachsenhausen, folgten ab 20:00 Uhr Brände von Müllcontainer im Kirschbaumweg und in der Eschborner Landstraße in Rödelheim. Gleichzeitig dazu brannte ein Müllcontainer in der Ahornstraße in Griesheim. Darauf folgten Containerbrände in der Oberfeldstraße in Praunheim gegen 20:45 Uhr, um 21:00 Uhr im Zentmarktweg und um 22:00 Uhr in der Lohoffstraße in Rödelheim. Gegen 23:30 Uhr brannte dann ein Container in der Heinrich-Stahl-Straße in Nied und gegen 04:15 Uhr ein Großmüllbehälter in der Carl-Sonnenscheinstraße in Sossenheim. In allen Fällen hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen. Verletzt wurde niemand, zu entstandenen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden. Gegen 0:30 Uhr brannten noch Gegenstände auf einem Balkon im 4. OG einer Wohnanlage in der Werner-Bockelmann-Straße in Nied. Da aufgrund des Meldebildes vermutet wurde, das Menschenleben in Gefahr sein könnten, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu dieser Einsatzstelle aus. Das Feuer auf dem Balkon, welches sich durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr nicht weiter ausbreiten konnte, wurde vom Korb einer Drehleiter aus mit einem Strahlrohr gelöscht. Nur 30 Minuten nach der Alarmierung konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden. Auch hier wird die Brandursache von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Bei den beiden Kleinbränden handelte es sich noch um ein Grillfeuer im Riederwald und um angebrannte Speisen in einer Wohnung in Bockenheim.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Frankfurt am Main

Informations- u. Kommunikationsmanagement

Rainer Heisterkamp

Feuerwehrstraße 1

60435 Frankfurt am Main

Telefon: 0170 / 338 2008 (PvD)

E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt-frankfurt.de

Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de

Original-Content von: Feuerwehr Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell