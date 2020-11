Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Weinstadt: Auto überschlug sich beim Unfall

Weinstadt:Weinstadt: (ots)

Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Freitagvormittag bei einem Unfall verletzt. Er befuhr gegen 8.40 Uhr mit einem Pkw Alfa Giulia die Schorndorfer Straße in Richtung Bahnhofstraße. Auf Höhe eines dortigen Baumarkts kam er aus unbekannten Gründen nach links von der Straße ab. An einer dortigen Böschung kippte das Auto und prallte gegen einen Zaun. Der Autofahrer musste von der alarmierten Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden, ehe er vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus verbracht werden konnte. Am Unfallauto, das durch einen Abschleppwagen geborgen werden musste, entstand ca. 70.000 Euro sowie an der Umzäunung des Baumarktes ca. 20.000 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-105

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell