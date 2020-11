Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann entblößt sich, Auto zerkratzt & Verkehrsunfälle

Rems-Murr-KreisRems-Murr-Kreis (ots)

Kaisersbach: Mann entblößt sich

Am Mittwochnachmittag zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr war eine 55-jährige Frau mit dem Fahrrad auf der L1120 unterwegs. Dabei bemerkte sie zwischen den Bäumen einen etwa 30-jährigen Mann, der sich entblößt hatte und sich an sein Geschlechtsteil fasste. Dabei soll der Mann in Richtung der Radfahrerin gesehen haben. Der Polizeiposten Welzheim bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Mann.

Urbach: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Mittwochnachmittag gegen 16:00 Uhr und Donnerstagmorgen gegen 09:30 Uhr einen geparkten BMW in der Austraße. Dabei verursachte er einen Sachschaden von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Weinstadt: Auffahrunfall

Eine 60 Jahre alte Audi-Fahrerin befuhr am Donnerstag kurz vor 19 Uhr die Schorndorfer Straße in Richtung Beutelsbach. Hierbei erkannte sie zu spät, dass es zum Rückstau kam. Um eine Kollision mit dem vor ihr fahrenden Pkw zu verhindern, wich sie nach links aus und kollidierte schließlich mit dem VW Passat eines 40-Jährigen, der sich auf der Linksabbiegespur befand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

Waiblingen: Gegen Leitplanke geprallt

Rund 7000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 23:40 Uhr auf der B14. Ein 24 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Waiblingen-Süd auf die B14 auf. Hierbei geriet er aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern, prallte zunächst gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen die rechte Leitplanke. Sowohl sein Pkw, als auch die Leitplanken wurden hierbei beschädigt.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Den Unfallspuren zufolge verursachte ein Lkw-Fahrer in der Gottlieb-Daimler-Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Er bog in die Waiblinger Straße ein, wobei vermutlich das Fahrzeugheck seines Vehikels ausscherte und einen dort stehenden Pkw Opel Corsa beschädigte. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise auf den geflüchteten Lkw-Fahrer bzw. zum Unfallgeschehen, welches sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagnachmittag ereignete, wird von der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 erbeten.

Fellbach: Aufgefahren

Auf der B 14 ereignete sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr einen Auffahrunfall, der einen Rückstau im Berufsverkehr verursachte. Ein 23-jähriger Audi-Fahrer befuhr die B 14 in Richtung Stuttgart, als er ca. 200 Meter vor dem Kappelbergtunnel auf dem linken Fahrstreifen infolge Unachtsamkeit und zu geringem Abstand auf einen VW Golf auffuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7000 Euro. Der Pkw Audi musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell