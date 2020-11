Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Beleidigung, Verkehrsunfall, Person bedroht und Geldbörse entwendet

AalenAalen (ots)

Schorndorf: Beleidigung

Eine 28-jährige Frau hatte am Donnerstagmorgen gegen 08:30 Uhr ihren Pkw im Parkhaus eines Krankenhauses geparkt. Dabei wurde die Fahrzeugtüre ihres Hyundai beschädigt. Als die Frau daraufhin einen neben ihr parkenden Fahrer ansprach, beleidigte dieser sie. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier in Schorndorf zu melden.

Welzheim: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 18-jähriger VW-Fahrer war am Donnerstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der 1150 unterwegs. Auf Höhe der Unteren Bausche geriet der 18-Jährige ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Winnenden: Mit Messer bedroht und Geld entwendet

Am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr hat ein 41-jähriger Mann einen 24-jährigen in der Nähe der Tiefgarage beim Adlerplatz mit einem Messer bedroht. Anschließend forderte er den 24-jährigen auf, seinen Geldbeutel auszuhändigen. Dieser Aufforderung kam der 24-jährige nach. Der 41-jährige konnte nach bisherigen Erkenntnissen einen niedrigen zweistelligen Bargeldbetrag erbeuten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen und bittet darum, dass sich Augenzeugen unter der Telefonnummer 07151 9500 melden.

