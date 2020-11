Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schaufensterscheibe zerstört - Diesel entwendet - Gartenhütte aufgebrochen - Unfälle

Ostalbkreis:

Aalen: Auffahrunfall

Ein aus Richtung Industriegebiet kommender Pkw-Lenker musste am Donnerstag gegen 14.45 Uhr auf der B 29 in Fahrtrichtung Unterrombach nach dem Rombachtunnel verkehrsbedingt an einer Ampel anhalten. Der nachfolgende 37-jährige Lkw-Lenker erkannte dies zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 58-jährige Beifahrerin in dem Pkw leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Aalen: Unfallflucht - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Ein unbekannter Fahrzeuglenker befuhr am Donnerstag zwischen 15.35 Uhr und 16.15 Uhr die Wilhelm-Zapf-Straße in Fahrtrichtung Johann-Gottfried-Pahl-Straße. Dabei streifte er einen geparkten Pkw VW am Außenspiegel, der ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Der Verursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Zwischen Freitag und Montag beschädigte ein Unbekannter an einem Gebäude in der Abtsgmünder Straße eine große Schaufensterscheibe. Der entstandene Sachschaden dürfte sich zwischen 2000 und 3000 Euro belaufen. Hinweise hierzu bitte an den Polizeiposten Wasseralfingen, Tel. 07361/97960.

Rosenberg: Dieseldiebstahl

Aus dem Tank einer Zugmaschine zapfte ein Unbekannter zwischen Donnerstag 17 Uhr und Freitag 2.30 Uhr ca. 500 Liter Diesel-Kraftstoff ab und entwendete diesen. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 600 Euro. Der Lkw war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz an der L 1060 zwischen Hohenberg und Lindenhof abgestellt.

Ellwangen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Donnerstag ein 47-jähriger VW-Fahrer, als er gegen 17.25 Uhr auf der Südtangente bei stockendem Verkehr auf den Pkw eines 20-jährigen Audi-Lenkers auffuhr. Der Audi-Lenker wurde dabei leicht verletzt und begab sich zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Der Schaden am VW beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Neuler: Diebstahl in Gartenhütte

Im Gewann Grieß hebelte ein Unbekannter zwischen Dienstagmorgen und Donnerstagmorgen die Eingangstüre einer Gartenhütte auf, die sich beim Verbindungsweg in Richtung Grießweiher befindet, und entwendete daraus Arbeitsgeräte. Es handelte sich um zwei Motorsägen der Marke Solo, einen Koffer mit Bosch-Akkuschrauber, einen Satz Biteinsätze, einen Freischneider der Marke Stihl sowie ein Notstromaggregat. Der Gesamtschaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Ellwangen unter Tel. 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Zwei Fahrzeuge zerkratzt

Zwischen Mittwochabend 22 Uhr und Donnerstagmorgen 5 Uhr wurde an einem schwarzen VW Touran sowie einem schwarzen VW Polo jeweils die Heckklappen zerkratzt. Die Fahrzeuge waren zu diesem Zeitpunkt in einem Hofraum im Turniergraben abgestellt. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen erbittet die Polizei Schwäbisch Gmünd unter Tel. 07171/3580.

