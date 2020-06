Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200624.6 Itzehoe: Alkohol und Drogen am Steuer

Itzehoe (ots)

In der Nacht zu heute haben Streifen in Itzehoe zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, weil diese berauscht mit ihren Fahrzeugen unterwegs gewesen sind. Beide Verkehrsteilnehmer erwartet nun jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Gegen 23.30 Uhr führten Einsatzkräfte in der Lindenstraße eine allgemeine Kontrolle eines Citroens durch. Der Fahrzeugführer räumte im Rahmen der Überprüfung ein, am vergangenen Wochenende Cannabis konsumiert zu haben. Ein Drogenvortest bestätigte das Gesagte, so dass der 35-Jährige sich der Entnahme einer Blutprobe stellen musste.

Rund zwei Stunden später kontrollierten Polizisten in der Straße Langer Peter einen BMW, dessen 37-jähriger Fahrer deutlich nach Alkohol roch. Während ein Atemalkoholtest vor Ort ein Ergebnis von 0,94 Promille lieferte, lag der später mit dem gerichtsverwertbaren Gerät gemessene Wert bei 0,74 Promille.

So die Männer erstmalig unter Drogen- beziehungsweise Alkoholeinfluss aufgefallen sind, erwartet sie nun ein Bußgeld von 500 Euro, ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte.

