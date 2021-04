Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Tierarztpraxis

Büren (ots)

(mb) Am Bruchberg Ecke Werkstraße ist in der Nacht zu Donnerstag in eine Tierarztpraxis eingebrochen worden.

Die Tat wurde zwischen Mittwoch, 19.15 Uhr, und Donnerstag, 05.00 Uhr, verübt. Zunächst hatten der oder die Täter versucht, die Eingangstür zum Praxisgebäude aufzuhebeln. An der Rückseite gelangten sie mit Hilfe einer Leiter an ein Fenster im Obergeschoss und hebelten das Fenster auf. In den Praxisräumen öffneten die Täter Schränke und Schubladen. Sie fanden einen eingebauten Möbeltresor und rissen ihn aus der Befestigung. Der Safe sowie Wechselgeld aus eine Kasse wurden entwendet.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell