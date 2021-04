Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Wohnungsbrand

Paderborn (ots)

(mb) Bei einem vermutlich fahrlässig verursachten Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am Pohlweg sind am Mittwoch zwei Bewohner verletzt worden.

Gegen 17.40 Uhr löste in der Wohnung einer 21-jährigen Bewohnerin ein Rauchmelder aus. In ihrer Wohnung war allerdings kein Feuer ausgebrochen. Der Rauch stieg offensichtlich aus der Wohnung darunter auf. Die junge Frau klopfte bei dem Mieter und führte den 59-jährigen Bewohner aus seiner verqualmten Wohnung. Sie klingelte bei allen anderen Mietern, sodass alle das Haus verlassen konnten. Die Feuerwehr wurde alarmiert und löschte den Brand. Die Zeugin und der 59-Jährige wurden wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Feuerwehr das Haus gelüftet hatte, konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. In der betroffenen Wohnung entdeckte die Polizei angebrannte Tücher. Der 59-jährige Mieter stand unter Alkoholeinwirkung. Ihm wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

