Polizei Paderborn

POL-PB: Mann bei Unglück mit Aufsitzrasenmährer schwer verletzt

Paderborn-Wewer (ots)

(mb) Bei einem Arbeitsunfall im Baustellenbereich am Alter Hellweg hat ein 31-jähriger Mann am Mittwoch schwere Verletzungen erlitten.

Der Angestellte mähte gegen 15.15 Uhr mit einem Aufsitzmährer eine abschüssige Rasenfläche auf einem Grundstück an der Ecke Alter Hellweg/Lanfert. Das Grundstück ist mit einer etwa einen Meter hohen Mauer umgeben, deren Oberkante dem Niveau der Rasenfläche entspricht. Der 31-Jährige kippte mit dem Mähfahrzeug über die Mauerkante und stürzte in die Straßenbaustelle an der Ecke. Bauarbeiter kamen dem unter dem Mäher eingeklemmten, schwer verletzten Mann zur Hilfe und befreiten ihn. Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell