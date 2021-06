Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Friesoythe- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, den 21.Juni 2021, gegen 12.25 Uhr, befuhr ein 63-jähriger aus Salzbergen mit einem Straßenreinigungsfahrzeug die Eschstraße. Als er nach rechts in die Böseler Straße abbiegen wollte, missachtete er die Vorfahrt eines von links kommenden Wohnmobils und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenstoß kippte das Wohnmobil auf die Seite und beschädigte dabei angrenzend geparkte PKWs. Die 59-jährige Fahrerin des Wohnmobils sowie ihr 61-jähriger Beifahrer, beide aus Merzen, erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 35000 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 21.Juni 2021, gegen 13.10 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Friesoyther mit seinem PKW die Barßeler Straße in Richtung Kampe und musste hier einem Schulbus ausweichen, der die Barßeler Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr und dort auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei dem Versuch auszuweichen, geriet der Friesoyther auf den seitlichen Grünstreifen und fuhr dort gegen zwei Verkehrszeichen. Der bislang unbekannte Busfahrer setzte seine Fahrt fort. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3400 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) in Verbindung zu setzen.

Saterland- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, den 21.Juni 2021, gegen 13.40 Uhr, befuhr eine 28-jährige Friesoytherin mit ihrem PKW die Sater Landstraße in Richtung Elisabethfehn. An der Kreuzung zur Straße Am Ostermoor missachtete sie die Vorfahrt einer 59-jährigen Barßelerin, die mit ihrem PKW die Straße Am Ostermoor in Richtung Bollingen befuhr, und stieß mit dieser zusammen. Die Barßelerin erlitt leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 18000 Euro.

