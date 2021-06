Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeuge nach Raubdelikt gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 13. Juni, kam es offenbar in einer Wohnung an der Konrad-Adenauer-Straße zu einem Raubdelikt. Eine 20-jährige Frau aus Heinsberg wurde nach eigenen Angaben bei einem privaten Besuch von einem 22-jährigen Geilenkirchener ihrer Handtasche beraubt und gewaltsam vor die Türe gesetzt. Als sie nach der Tat am Fahrbahnrand der Konrad-Adenauer-Straße stand und mit ihrem Handy Hilfe rufen wollte, hielt ein bislang unbekannter Pkw Fahrer an und bot ihr seine Hilfe an. Während des Gesprächs sei der Täter aus der Tür getreten und drohend auf die Frau zugekommen, so dass der Pkw Fahrer sie aufgefordert habe, schnell in sein Fahrzeug zu steigen. Der Aufforderung sei sie nachgekommen und der junge Mann habe sie zur Polizeiwache nach Geilenkirchen gebracht, wo sie dann Anzeige erstattete. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei nun diesen Fahrzeugführer und bittet ihn, sich zu melden. Eine nähere Beschreibung des Mannes sowie seines Fahrzeugs liegt leider nicht vor. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell