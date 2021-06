Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Presseberichte der Polizei Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Unfall mit Personenschaden

Am Freitagnachmittag, um 15.15 Uhr, kam es an der sogenannten "Lomo-Kreuzung" in Bad Hersfeld zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Hersfeld übersah, dass ein 47-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Bad Hersfeld, vor der rot zeigenden Ampel halten musste und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000,- Euro, wobei das Kfz des Unfallverursachers nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Philippsthal - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Freitagabend 11.06.2021, 20:00 Uhr, bis Samstag, 12.06.2021, 10.30 Uhr, wurde am Marktplatz in Philippsthal ein VW Transporter an der Fahrertür sowie am vorderen linken Kotflügel zerkratzt. Der Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise werden unter 06621-932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld erbeten.

Hohenroda - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Samstagmittag, um 12.00 Uhr, befuhr eine Motorradreisegruppe von 3 Krafträdern aus Niedersachsen die Kreisstraße 14 von Hohenroda-Soilsieden in Richtung Schenklengsfeld-Wehrshausen. In Höhe des Stationskilometers 0,4 kam der 56-jähriger "Tourguide" aus Hamersen inklusive seiner 53-jährigen Sozia aus bisher unbekannten Gründen zu Fall und rutschte in die Böschung. Der Motorradfahrer zog sich Frakturen, Schürfwunden und Prellungen zu und wurde stationär im Klinikum Hünfeld aufgenommen. Seine Sozia blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 5000,- Euro.

Neuenstein - Wildunfall

Am Samstagabend, um 23:40 Uhr, kollidierte eine 18-jahre alte Autofahrerin aus Neuenstein auf der Landesstraße 3155, zwischen Neuenstein-Raboldshausen und Neuenstein-Saasen, mit einem Reh. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3000,- Euro.

