Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradunfall in Schotten

Fulda (ots)

Am Samstagmittag befuhr um 13.15 Uhr in Schotten eine 53 jährige Motorradfahrerin aus Gießen die Laubacher Straße (B 276) in Richtung Betzenrod. Ortsausgang Schotten missachtete eine auf der L 3139 aus Richtung Götzen kommende 76 jährige Autofahrerin deren Vorfahrt. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die Kradfahrerin wurde hierbei schwer verletzt und per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Die B 276 war im Bereich der Unfallstelle bis 15.20 Uhr gesperrt.

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell