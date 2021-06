Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit -2- Leichtverletzten in Großenlüder

Ein 24 jähriger Rollerfahrer befuhr in Großenlüder die Jahnstraße in Richtung Sportplatz. Im Kreuzungsbereich zur Konradstraße übersah er die von rechts kommende 23 jährige Fahrerin eines Kraftrades. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Rollerfahrer leichte Schürfverletzungen am Knie zuzog. Die Kradfahrerin erlitt ebenfalls Schürfwunden und Prellungen und wurde zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 750,-EUR.

Gefertigt:

Schütz, POK (Polizeistation Fulda)

