Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von hochwertigem Mercedes

Fulda (ots)

Fulda - Unbekannte stahlen am Donnerstagnachmittag (10.06.), gegen 15:30 Uhr, eine Mercedes G-Klasse vom Gelände eines Autohandels in der Kohlhäuser Straße. Die Täter begaben sich auf das Firmengelände und stahlen das hochwertige weiße SUV, an dem die roten Kennzeichen FD-06140 angebracht waren. Das Fahrzeug hatte einen hohen fünfstelligen Wert. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

