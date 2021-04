Polizei Duisburg

POL-DU: Homberg: Versuchter Diebstahl von E-Scooter, Lebensmitteln und Kleidung - Festnahme

Duisburg (ots)

Am Dienstag (27. April, 12:25 Uhr) soll sich ein 23-jähriger Mann mit einem vollen Einkaufswagen an einer Kasse in einem Supermarkt auf der Lauerstraße vorbei gemogelt haben. Ein 34-jähriger Mitarbeiter stellte sich ihm in den Weg und stoppte den mutmaßlichen Dieb. Der Tatverdächtige schlug dem Angestellten gegen die Brust, konnte aber mit Hilfe eines weiteren Beschäftigten (32) festgehalten werden, bis die Polizei eintraf. Im Wagen waren "Einkäufe" im Wert von etwa 540 Euro: Unter anderem ein E-Scooter, Lebensmittel, Kleidung und Pflegeprodukte. Die Polizisten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurde er einem Haftrichter vorgeführt.

