Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Trickdieb stiehlt Portmonee

Duisburg (ots)

Mit dem Trick, dringend Zettel und Stift zu benötigen, ist ein Dieb am Montag (26. April, 14:50 Uhr) in die Wohnung einer Duisburgerin an der Duissernstraße gekommen. Während die 87-Jährige nach den Schreibutensilien suchte, nahm der Unbekannte ihr kleines, dunkelrotes Lederportmonee aus der Handtasche und verschwand wieder. Die Seniorin kann den Mann vage beschreiben: Er soll schlank gewesen sein und lichtes graues Haar gehabt haben. Er hatte eine OP-Maske über den Mund gezogen und trug graue Kleidung. Die Polizei bittet Zeugen, die den Verdächtigen gesehen haben oder bei denen er ebenfalls geklingelt hat, sich beim KK 32 unter 0203 2800 zu melden.

