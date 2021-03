Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Diebstahl von Buntmetall

Zwischen Freitag, 12. März 2021, 13.00 Uhr und Montag, 15. März 2021, 07.00 Uhr kam es an der Meerdorfer Straße zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendete drei Kupferfallrohre von einer dortigen Leichenhalle. Ebenfalls Buntmetall wurde in der gleichen Zeit in der Bernhard-Remmers-Straße gestohlen. Hier brachen die Täter ein Tor auf und entwendeten Kupferreste aus einem Behälter. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Molbergen - Versuchter Einbruch in Restaurant

Zwischen Sonntag, 14. März 2021, 21.00 Uhr und Montag, 15. März 2021, 07.50 Uhr kam es an der Cloppenburger Straße zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte eine Tür eines Restaurants aufzubrechen und schlug dazu ein Fenster ein. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es ihm nicht dort einzudringen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen (Tel. 04475-941220) entgegen.

