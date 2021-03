Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Diebstahl aus Schuppen

Zwischen Samstag, 13. März 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 14. März 2021, 07.00 Uhr, kam es in der Straße Wiedhagen zu einem Diebstahl. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Grundstück und betraten einen Schuppen. Aus diesem entwendeten die Täter eine Gefriertruhe sowie mehrere Elektrogeräte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Goldenstedt (Tel. 04444-967220) in Verbindung zu setzen.

Vechta- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 14. März 2021, 19.30 Uhr, wurde ein 29-jähriger PKW-Fahrer aus Visbek in der Stukenborger Straße in Vechta kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle ergab sich für die Polizeibeamten der Verdacht, dass der 29-Jährige unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

