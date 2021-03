Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lastrup- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 13. März 2021, 19.00 Uhr, und Sonntag, 14. März 2021, 09.00 Uhr, kam es in der Hölderlinstraße zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete von einem schwarzen VW Polo das hintere Kennzeichen CLP-J 520. Der PKW war auf einem Parkstreifen vor einem Wohnhaus abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lastrup (Tel. 04472-932860) entgegen.

Löningen- Fenster eingeworfen

Am Sonntag, 14. März 2021, zwischen 19.15 Uhr und 20.45 Uhr, kam es in der Kreuzstraße bei einer dortigen LKW-Spedition zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter warf mit einem Stein ein Fenster eines dortigen Bürogebäudes ein. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 150 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel. 05432-803840) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfallflucht

Zwischen Dienstag, 09. März 2021, 17.00 Uhr, und Sonntag, 14. März 2021, 11.45 Uhr, kam es in der Straße Am Mühlenkolk zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verursacher beschädigte einen auf einem Parkplatz abgestellten grauen VW Golf, sodass ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung gekümmert zu haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

