Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel/Neuland- Diebstahl aus Rohbau

Am Sonntag, 14. März 2021, gegen 02.20 Uhr, kam es in der Straße Grote Brinkhaff im Bereich eines dortigen Neubaugebietes zu einem Diebstahl aus einem Rohbau. Ein bisher unbekannter Täter betrat einen Rohbau und entwendete aus diesem ein Rolle mit Elektrokabel sowie zwei Powerbanks. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel (Tel. 04499-922200) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell