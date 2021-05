Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - 24-Jähriger schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Heinrich-Heine-Straße

24.05.2021, 05.10 Uhr

Am frühen Morgen des Pfingstmontags kam es um kurz nach 05.00 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, wobei ein 24 Jahre alter Mann aus Recklinghausen schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wollten um kurz nach 05.00 Uhr das spätere Opfer und sein 21 Jahre alter Begleiter aus Bochum in der Heinrich-Heine-Straße am Fahrbahnrand eine Raucherpause machen. Hier traf man auf eine dreiköpfige Personengruppe aus der heraus der 24-Jährige von einer Person angegriffen und schwer verletzt wurde.

Anschließend flüchteten die drei Unbekannten.

Der 21-Jährige brachte daraufhin seinen Bekannten direkt ins Wolfsburger Klinikum; von wo aus die Polizei alarmiert wurde. Die drei Unbekannten waren etwa 25 Jahre alt, waren etwa 170 cm groß und hatten schwarze Haare. Zwei Personen trugen schwarze Hosen, eine Person war mit einer grauen Hose bekleidet.

Warum es zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist, wobei es hierbei ging und ob die Beteiligten in einer Beziehung zueinander stehen ist derzeit völlig unklar und Gegenstand der momentanen Ermittlungen.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner, Passanten oder Autofahrer die Situation beobachtet haben. Zeugen melden sich bitte bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell