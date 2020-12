POL-SO: Lippstadt - Geldbörse gestohlen

Kreispolizeibehörde Soest

Am Montag, um 14:00 Uhr, wurde einer 68-jährigen Lippstädterin das Portemonnaie entwendet. Sie war zum Einkaufen in einem Warenhaus an der Lange Straße. An der Kasse bemerkte sie, dass ihr Rucksack geöffnet war und die Geldbörse fehlte. In der Börse befanden sich Ausweispapiere und eine Debitkarte. Die Polizei rät dazu, das Portemonnaie immer direkt am Körper zu tragen. Die Wiederbeschaffung von Papieren und EC-Karten ist immer mit Aufwand und vor allem mit Kosten verbunden. (lü)

