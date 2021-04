Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hauswand beschädigt - Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hauswand beschädigt

Bad Hersfeld - In der Zeit von Dienstagabend (27.04.), gegen 21 Uhr, bis Mittwochvormittag (28.04.), gegen 11 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich eines Lkws, eine Hausecke eines Autohof in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, unter der Tel.Nr. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Kirchheim - Am Dienstag (27.04.), gegen 16:30 Uhr, befuhren ein 49-jähriger Citroen-Fahrer aus Kirchheim und ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die Hauptstraße aus Heddersdorf kommend in Richtung Kleba. Der Pkw-Fahrer hielt auf der Hauptstraße an und wollte nach links in die Linsengasse abbiegen. Zeitgleich überholte der Fahrer des Leichtkraftrades und es kam zum seitlichen Zusammenstoß. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 3.600 Euro.

