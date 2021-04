Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Auto bei Einbruch in Tankstelle gestohlen - Polizei stellt Fahrzeug in den Abendstunden sicher - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Auto bei Einbruch in Tankstelle gestohlen - Polizei stellt Fahrzeug in den Abendstunden sicher

Rotenburg - Unbekannte brachen am Dienstagmorgen (27.04.), gegen 3 Uhr, in eine Tankstelle in der Braacher Straße ein. Durch Einschlagen eines Fensters gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten einen Laptop von noch unbekanntem Wert. Das Diebesgut luden die Täter in einen Pkw, der im Werkstattraum der Tankstelle stand. Anschließend flüchteten die Unbekannten mit dem gestohlenen Mercedes in unbekannte Richtung. Die Polizei leitete eine Fahndung nach dem gestohlenen Fahrzeug und den Tätern ein.

Polizei entdeckt gestohlenes Fahrzeug

Beamte der Polizeistation Rotenburg entdeckten das Auto dann am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, mit zwei Personen besetzt im Bereich Rotenburg und nahmen die Verfolgung auf. Mehrere Streifenwagen konnten das Fahrzeug schließlich im Bereich des Bahnhofs stoppen. Der Fahrer des gestohlenen Autos flüchtete, trotz herannahendem Bahnverkehr, fußläufig über die angrenzenden Bahnschienen. Der Beifahrer, ein 50-jähriger Mann aus Bebra, konnte vorläufig festgenommen werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen, da keine Haftgründe vorlagen. Der gestohlene Daimler Benz wurde sichergestellt.

Der nicht näher beschriebene flüchtige Fahrer des Fahrzeugs steht im Verdacht in das Tankstellengebäude eingebrochen und den Pkw gestohlen zu haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen, die Hinweise zu den Taten oder dem flüchtigen Täter geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Alheim - Ziel Unbekannter wurde am Dienstagmorgen (27.04.), gegen 4 Uhr, ein Lebensmittelmarkt in der Straße "In der Spitze". Mit einem Auto zerstörten die Täter die Türen des Haupteingangs und gelangten so in das Ladeninnere. Dort entwendeten die Langfinger diverse Stangen Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Einer der Täter kann als männlich, mit dunkler Jacke, Handschuhen, grauer Mundbedeckung und schwarzer Mütze bekleidet beschrieben werden. Der Sachschaden an dem Lebensmittelgeschäft beläuft sich auch circa 20.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell