Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Dieseldiebstahl

Fulda (ots)

Gersfeld - Auf dem Parkplatz Schwedenschanze pumpten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (27.04.) 500 Liter Diesel aus dem Tank eines Lkws. Während der Fahrzeugführer in der Lkw-Kabine schlief ergaunerten die Diebe den Treibstoff im Wert von rund 600 Euro und flüchteten im Anschluss unerkannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

