POL-OH: Auffahrunfall - Holzladung eines LKW auf PKW gefallen

Vogelsbergkreis (ots)

Auffahrunfall

Lauterbach - Am Montag (26.04.) musste ein Golf-Fahrer verkehrsbedingt im Kreisverkehr der Umgehungsstraße halten. Ein dahinterfahrender Lkw-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vorausfahrenden Pkw auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Holzladung eines LKW auf PKW gefallen

Ulrichstein - Am Montag (26.04.) fuhr ein mit Holz beladener Lkw die L 3139 aus Götzen in Richtung Ulrichstein. Als eine dahinterfahrende Kia-Fahrerin den Lkw überholte, löste sich ein Holzbalken aus der Lkw-Ladung und flog gegen die Motorhaube des Pkw. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der LKW-Fahrer, der seine Fahrt zunächst fortsetzte, konnte später ermittelt werden.

