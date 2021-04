Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Unfallflucht

Bad Hersfeld - Am Samstag (24.04.) parkte ein 46-jähriger Ford-Fahrer aus Bad Hersfeld, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 18 Uhr, auf dem Parkplatz des OBI-Marktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Als er gegen 18:00 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, stellte er Beschädigungen am hinteren rechten Kotflügel fest. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg - Am Freitag (23.04.) parkte ein Bad Hersfelder seinen gelben Audi in der Zeit von 09.45 Uhr bis 11.30 Uhr ordnungsgemäß, rückwärts auf dem Parkplatz des Herz-Kreislauf-Zentrums in der Heinz-Meise-Straße. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit grünem Pkw, beschädigte das Fahrzeug im genannten Zeitraum beim Ein- bzw. Ausparken am vorderen linken Kotflügel und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell