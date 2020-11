Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Jagdhütte

MeinerzhagenMeinerzhagen (ots)

In Dürholten versuchten unbekannte Täter heute, 0 Uhr, in eine Jagdhütte im Wald einzubrechen. Der Geschädigte beobachtete die Tat auf einer Kamera und rief die Polizei. Vor Eintreffen der Streife flüchteten die beiden Männer. An der Tür entstand leichter Schaden. Beute machte sie keine. Täterbeschreibung: männlich, dunkel gekleidet, 25-30 Jahre, vermummt. Eine Fahndung nach den Verdächtigen verlief ergebnislos. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchs. Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen entgegen.

