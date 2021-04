Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldung der PSt. Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Montag, 26.04.2021, 14:50 Uhr, befuhr ein 33jähriger Fahrer eines Audi aus Bad Hersfeld den Europakreisel aus Richtung Innenstadt kommend und wollte den Kreisverkehr auf die Europaallee in Richtung Johannesberg verlassen. Ein 66jähriger Mountainbikefahrer aus Bad Hersfeld befuhr die Europaallee auf dem Radweg aus Richtung Johannesberg kommend. Vor dem Kreisel wollte er die gekennzeichnete Fahrradfurt aus Richtung DRK-Rettungswache überqueren und zeigte dies mit dem Arm an. Der Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt, der Radfahrer machte eine Vollbremsung und kippte vorwärts über den Lenker. Er wurde leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Er konnte später ermittelt werden. Der Sachschaden am Mountainbike beläuft sich auf circa 50 Euro.

