POL-OH: Festnahme nach mehreren Einbrüchen in einer Nacht

Hersfeld-Rotenburg - Beamte der Polizeistation Rotenburg nahmen in der Nacht zu Donnerstag (22.04.) einen 37-jährigen Mann aus dem Raum Rotenburg a.d. Fulda, nach mehreren aufeinander folgenden Einbrüchen, fest.

Am Donnerstagmorgen (22.04.) kam es gegen 1:30 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt in der Straße "An der Unterführung". Unbekannte schlugen eine Glasscheibe ein und entwendeten Zigarettenpackungen im Wert von rund 2.500 Euro aus dem Verkaufsraum. Mehrere Personen bemerkten den Einbruch und informierten die Polizei. Durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg konnte ein 37-jähriger Mann am Tatort angetroffen und angesprochen werden. Daraufhin versuchte der Mann mit einem Fahrrad zu fliehen. Nach kurzer fußläufiger Verfolgung nahmen die Beamten ihn fest. Ein Polizeibeamter wurde bei der Festnahme leicht verletzt. Bei dem 37-Jährigen konnten Beweismittel aus Straftaten aufgefunden werden.

Der Rotenburger steht im Verdacht mehrere Einbrüche im Landkreis Hersfeld-Rotenburg begangen zu haben. Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde daher, aufgrund von Gefahr im Verzug, zur Nachtzeit die Durchsuchung der Wohnanschrift des Rotenburgers angeordnet. Auch hierbei konnten weitere Beweismittel aufgefunden werden.

Der Gesamtsachschaden der Taten, zu denen die Kriminalpolizei aktuell noch ermittelt, beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 37-Jährige nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Fulda entlassen, da keine Haftgründe vorlagen.

