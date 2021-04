Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl von Grabschmuck - Fahrzeug beschädigt

Vogelsbergkreis (ots)

Diebstahl von Grabschmuck

Homberg - In der Zeit von Sonntag (04.04.) bis Dienstagvormittag (27.10.) entwendeten Unbekannte auf einem Friedhof in der Marktstraße eine Engelsfigur von einem Urnengrab. Die speziell angefertigte und fest verankerte Figur im Wert von circa 600 Euro wurde durch die Täter von der Grabplatte entfernt und im Anschluss unerkannt entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Fahrzeug beschädigt

Homberg - Am Dienstag (27.04.), gegen 12:25 Uhr, befuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug die Frankfurter Straße aus Richtung Marburger Straße kommend in Fahrtrichtung stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 79 streifte der Fahrzeugführer mit seinem Außenspiegel einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten schwarzen Renault Koleos einer 65-jährigen Hombergerin. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 300 EUR zu kümmern. Nach Angaben eines Zeugen soll es sich bei dem Verursacher um einen silberfarbenen PKW, vermutlich der Marke Opel, handeln.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Polizeistation Alsfeld

