Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall

Am Montag, den 21. Juni 2021, kam es gegen 09.05 Uhr auf der Ostermoorstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 20-jähriger PKW-Fahrer befuhr mit seinem Pkw die Ostermoorstraße aus Richtung Mühlendamm kommend in Fahrtrichtung Elisabethfehner Straße. Auf Höhe der Ostermoorstraße 65 kam ihm ein weißer Sattelzug entgegen, welcher mittig auf der Fahrbahn fuhr, sodass der 20-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei touchierte er mit dem rechten Außenspiegel eine am Fahrbahnrand abgestellte Mülltonne. Der rechte Außenspiegel wurde hierdurch beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Barßel unter der Telefonnummer (04499) 922200 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell