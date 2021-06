Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel OT Falkenberg - Verdacht eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Juni 18.00 Uhr, und Freitag, 18. Juni 2021, 17.00 Uhr, wurden in der Lindenallee augenscheinlich die beiden Hunde eines 31-jährigen Mannes aus Garrel vergiftet. Das Grundstück des Hundehalters ist vollständig eingezäunt, sodass seine Hunde, ein Labrador-Mix und ein Jack Russel Terrier, sich dort frei bewegen können. Am späten Nachmittag des 18.06.2021 begannen beide Hunde plötzlich blutig zu erbrechen. Ihr Besitzer verbrachte beide Tiere sofort zum Tierarzt, wo sie behandelt wurden. Trotz intensiver Behandlung verstarb der Labrador-Mix am Folgetag. Der Jack Russel Terrier wurde in ein Tierklinik verbracht, wo er intensivmedizinisch behandelt wurde. Er schwebte zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung am 21. Juni 2021 noch in akuter Lebensgefahr. Einer der behandelnden Tierärzte hatte dem Hundehalter erklärt, dass das blutige Erbrechen ein Hinweis auf eine mögliche Vergiftung, eventuell mit Rattengift, sein könne. Diesbezügliche Untersuchungen dauern derzeit noch an. Da der Hundebesitzer auf seinem Grundstück keinerlei toxikologische Substanzen lagert, kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Hunde von einem bislang unbekannten Täter vergiftet worden sein könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person (202100716827)

Am Montag, 21. Juni 2021, gegen 12.15 Uhr, kam es auf der Friesoyther Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 60-jähriger PKW-Fahrer aus Emstek befuhr die Friesoyther Straße und beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße B72 in Fahrtrichtung Schneiderkrug aufzufahren. Dabei übersah er den entgegenkommende PKW einer 56-Jährigen aus Emstek . Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem beide Pkw beschädigt wurden (Gesamtschadenshöhe: 5000 Euro). Die 56-Jährige wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht.

Garrel - Verkehrsunfallflucht (2021 00 720 892)

Am Dienstag, 22. Juni 2021, kam es um 07.50 Uhr auf dem Garreler Weg zu einem Verkehrsunfall: Eine bislang unbekannte Fahrzeugführerin befuhr mit einem bislang unbekannten PKW den Garreler Weg mit ihrem Pkw in absteigender Richtung. Ein 8-jähriger Junge aus Cloppenburg befuhr zur gleichen Zeit mit seinem Fahrrad die Norderneystraße und passierte den Garreler Weg. Hierbei wurde er durch die PKW-Fahrerin übersehen, sodass es zur Kollision kam. Die Fahrzeugführerin flüchtete von der Unfallstelle. Weitere Informationen liegen gegenwärtig noch nicht vor. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht (2021 00 720 955)

Am Montag, 21. Juni 2021, zwischen 12.00 Uhr und 16.30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Bahnhofstraße und beschädigte einen dort abgestellten schwarzen PKW VW einer 59-jähirgen Anwohnerin, indem er den Spiegel der Fahrerseite abfuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Werkzeug

In der Zeit zwischen Montag, 12. April 2021, 00.00 Uhr, und Sonntag, 20. Juni 2021, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter in der Carumer Straße aus einer in einer Diele befindlichen Werkstatt einer 34-jährigen Frau einen STIHL Laubbläser BR 700. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Tel.-Nr.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 18. Juni 2021, 00.00 Uhr, und Sonntag, 20. Juni 2021, 20.00 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die Hintereingangstür eines Wohnhauses in der Langen Straße. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen unter der Tel.-Nr.: (05434) 924700 entgegen.

Essen (Oldenburg) - wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 22. Juni 2021, gegen 06.15 Uhr, führte ein 31-Jähriger aus Badbergen zum wiederholten Male ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum (Bunner Straße), obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Dienstag, den 22. Juni 2021, kam es um 14.10 Uhr auf der Bunner Straße zu einem Verkehrsunfall: Ein 43-jähriger PKW-Fahrer aus Quakenbrück befuhr in Brokstreek die Bunner Straße von Bunnen kommend in Richtung Bundesstraße B68. Hier beabsichtigte er, nach links Richtung Quakenbrück aufzubiegen. Er übersah hierbei eine 16-Jährige aus Essen (Oldenburg), die mit ihrem Kleinkraftrad den Geh-/Radweg von Quakenbrück kommend in Richtung Essen befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wodurch die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Die entstandene Gesamtschadenshöhe beträgt 1000 Euro.

Cloppenburg - versuchter Einbruchdiebstahl in Verkaufswagen

In der Zeit zwischen Montag, 21. Juni 2021, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 22. Juni 2021, 14.00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen im Mehrgenerationenpark aufgestellten Verkaufswagen für Süßigkeiten an der Friesoyther Straße einzudringen. Der Versuch misslang. Es entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 22. Juni 2021, kam es um 17.30 Uhr Auf dem Hook zu einem Verkehrsunfall: Eine 62-Jährige Cappelnerin befuhr mit ihrem PKW die Straße Auf dem Hook und beabsichtigte, nach links in Richtung Antoniusplatz abzubiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang übersah sie eine von rechts kommende 17-jährige Fahrradadfahrerin, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 17-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell