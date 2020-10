Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gelegenheit macht Diebe - Kripo sucht Fahrradeigentümer

Neuss (ots)

In der Nacht zu Freitag (02.10.), gegen 03:00 Uhr, geriet ein 18-Jähriger am Berliner Platz ins Visier von Streifenbeamten der Polizei. Grund dafür war das ausgeschaltete Licht am Fahrrad des jungen Mannes. Darauf angesprochen verwickelte sich der Kontrollierte zudem in Widersprüche hinsichtlich der Herkunft des Fahrrads. Als die Polizisten die Rahmennummer überprüfen wollten, flüchtete der Verdächtige plötzlich zu Fuß über die Fesserstraße und anschließend in die Burgunderstraße. Doch nach wenigen hundert Metern verlor er den Sprint gegen die Ordnungshüter.

Aufgrund des nun konkreten Verdachts, räumte der 18-Jährige ein, das angeblich unverschlossene Rad gestohlen zu haben, um damit zu seiner Freundin zu fahren.

Die Polizisten stellten das offensichtliche Beutestück sicher. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Kriminalkommissariat 21, das nun den Eigentümer des roten Damenrads der Marke "Giant", Typ "Freerider" sucht.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegengenommen.

