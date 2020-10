Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: PKW entwendet - Polizei fahndet nach Alfa Romeo Giulietta

Dormagen (ots)

Am Donnerstag (1.10.), gegen 20:30 Uhr, stellte ein Autoeigentümer fest, dass sein zuvor abgestellter schwarzer Alfa Romeo Giulietta entwendet wurde. Der Grevenbroicher hatte sein Fahrzeug gegen 12:15 Uhr auf einem Parkplatz an der Straße "Am Klein-Sasserhof" ordnungsgemäß geparkt.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise auf den Verbleib des Fahrzeugs mit dem amtlichen Kennzeichen GV-ZK 23 geben kann oder im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Nummer 02131 300-0 zu melden.

