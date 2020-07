Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Betrunken mit dem Auto unterwegs (20.07.2020)

Rottweil (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein 40-Jähriger aufgefallen, der mit seinem Opel am Montagabend gegen 19 Uhr in der Oberndorfer Straße unterwegs war. Den Beamten fiel eine Alkoholfahne auf, weshalb sie beim Opel-Fahrer einen Alkoholtest durchführten. Dieser ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Der 40-Jährige musste sein Auto stehen lassen, seinen Führerschein nahm die Polizei in Verwahrung. Den Mann erwartet nun eine Anzeige.

