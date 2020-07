Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen) Rentnerin verursacht Verkehrsunfall (20.07.2020)

Deißlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagmittag gegen 14:00 Uhr an der Einmündung der Brückstraße in die Hauptstraße ereignet hat. Eine 83-jährige Lenkerin eines Dacia Sanderos befuhr die Brückstraße und bog an der Einmündung nach links auf die Hauptstraße in Richtung Deißlingen ab. Hierbei übersah sie einen Stadtbus, dessen 56-jährigen Fahrer ebenfalls in Fahrtrichtung Deißlingen fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es gab keine Verletzten bei dem Verkehrsunfall.

