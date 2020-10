Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte versprüht Pfefferspray - Die Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwoch (30.09.), gegen 17:30 Uhr, kam es nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Bus der Linie 849 zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Frauen. Hierbei soll es auch zu Beleidigungen gegen eine 32-jährige Passagierin gekommen sein, die in Begleitung ihrer Mutter und ihres Kindes war. Auch die bislang unbekannte Tatverdächtige war in Begleitung zweier Personen.

An der Haltestelle "Neuss Hbf" stiegen beide Parteien aus. Hier soll es dann zu einem tätlichen Angriff von Seiten der Unbekannten gekommen sein, die der 32-Jährigen mit so genanntem Pfefferspray ins Gesicht sprühte. Hierbei erlitten diese sowie ihre Verwandten, aber auch zwei weitere unbeteiligte Personen leichte Verletzungen.

Die Tatverdächtige verließ den Ort des Geschehens anschließend.

Die 32-Jährige wurde in ein Krankenhaus verbracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise auf die Identität des unbekannten Trios geben können.

Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: Die Frau soll braune Haare und braune Augen haben. Ihre Größe wird auf 168 bis 170 Zentimeter geschätzt, ihr Gewicht auf 100 bis 120 Kilogramm. Sie soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und trug eine rote Fleecejacke. Auffällig war ihr roter Trolley, auf dem sich weitere Taschen stapelten. Sie schien augenscheinlich eine leichte Behinderung zu haben.

Begleitet wurde sie von einer ebenfalls sehr korpulenten, vermutlich männlichen Person sowie einer etwas kleineren Frau. Das Trio ist, gegen 17:10 Uhr, an der Haltestelle "Glehner Weg" in die Linie 849 eingestiegen.

Hinweise werden unter der Nummer 02131 300-0 entgegen genommen.

