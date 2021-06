Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Einbruchdiebstahl in Verkaufsraum einer Tankstelle

Am Mittwoch, 23. Juni 2021, um 02.55 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in den Verkaufsraum einer an der Oldenburger Straße gelegenen Tankstelle ein und entwendeten diverse Tabakwaren. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Steinfeld - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag , 21. Juni 2021, 22.15 Uhr, und Dienstag, 22. Juni 2021, 09.45 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter die hintere Schaufensterscheibe eines Kaufhauses in der Großen Straße. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Steinfeld unter der Telefonnummer (05492) 960660 entgegen.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Dienstag, 22. Juni 2021, um 14.40 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße ein 22-Jähriger Mann aus Dinklage einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der 22-Jährige floh fußläufig. Er ließ seinen PKW samt Fahrzeugschlüssel, sowie darin befindliche persönliche Gegenstände zurück. Der PKW, sowie die darin befindlichen Utensilien, wurden zur Eigentumssicherung sichergestellt. Gegen den 22-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz i.V.m Verstoß Betäubungsmittelgesetz

Am Dienstag, 22. Juni 2021, um 18.45 Uhr, wurde ein 20-Jähriger aus Lohne in der Lindenstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen, als er diese mit einem E-Scooter befuhr. Für den E-Scooter lag kein Versicherungsschutz vor. Darüber hinaus ergab sich bei den Beamten der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Urin-Vortest verlief positiv. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 22. Juni 2021, zwischen 06.00 und 1.00 Uhr kam es in der Füchteler Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Aussteigen mit der Fahrertür die Fahrertür eines dort abgeparkten roten PKW Opel Tigra eines 61-jährigen Mannes aus Vechta. Zur Höhe des hierdurch entstandenen Sachschadens liegen derzeit keinerlei Informationen vor. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Vechta unter der Telefonnummer (04441) 9430 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Kradfahrer

Am Dienstag, dem 22. Juni 2021, um 16.25 Uhr, kam es auf der Essener Straße in Bakum zu einem schweren Verkehrsunfall: Ein 18-Jähriger aus Löningen und eine 25-jährige Mitfahrerin aus Oldenburg befuhren mit einem PKW die Essener Straße in Fahrtrichtung Bevern. Ein 25-Jähriger Kradfahrer folgte ihnen nach. Als der 18-Jährige beabsichtigte, mit seinem PKW nach links in den Lager Weg abzubiegen, erkannte dies der 25-Jährige zu spät und setzte mit seinem Krad zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Kradfahrer lebensgefährlich verletzt wurde. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe beträgt 6000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell