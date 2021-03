Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: 19-jähirger Einbecker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln unterwegs

Einbeck (ots)

Salzderhelden (kir) Am Morgen des 29.03.2021 konnte durch die Einbecker Polizei im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Straße 'Alte Bahnhofstraße' in Salzderhelden ein 19-jähriger Pkw-Führer angehalten und kontrolliert werden. Ein Vortest bestätigt zunächst den Verdacht, dass der junge Mann sein Kraftfahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hat. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

