Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei stoppt Raser

Sassenburg (ots)

Sassenburg, OT Neudorf-Platendorf 01.10.2020, 07.30 Uhr - 09.00 Uhr

Gleich 11 Temposünder wurden am Donnerstagmorgen auf der Dorfstraße in Neudorf-Platendorf von der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Beamte der Verfügungseineit der Polizeiinspektion Gifhorn hatten sich mit der Lasermesspistole an der Dorfstraße, in Höhe der Einmündung zum Iseweg, postiert und maßen die Geschwindigkeit der Autos, die in Richtung Triangel fuhren.

Vier der elf eiligen Fahrer waren so schnell unterwegs, dass sie mit einem Bußgeld rechnen müssen. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 39-jähriger aus Sanitz (Landkreis Rostock), der mit seinem VW Bus bei erlaubtem Tempo 50 mit 96 km/h an den Polizisten vorbeiraste.

Ihn erwarten nun ein Bußgeld in Höhe von 200 Euro plus Verwaltungsgebühr, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte in Flensburg.

