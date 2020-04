Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Radfahrerin verletzt, Verursacher flüchtet

Schüttorf (ots)

Am Donnerstagnachmittag ist es an der Salzbergener Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine Radfahrerin wurde dabei leicht verletzt. Ihr wurde an der Kreuzung zur Straße Schmidtsmeetken von einem bislang unbekannten Lkw-Fahrer die Vorfahrt genommen. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen, insbesondere die Insassen eines vor Ort gewesenen weißen Kombis, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05922)9800 bei der Polizei Bad Bentheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell