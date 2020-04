Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Einbruch in Tankstelle aufgeklärt

Lingen (ots)

Wie bereits berichtet, sind zwei Männer am späten Dienstagabend in eine Tankstelle an der Georgstraße eingedrungen. Nur eine Stunde nach der Tat wurden die beiden Amtsbekannten festgenommen.

Sie hatten zunächst gegen 23.15 Uhr die Tür zum Verkaufsraum der Tankstelle aufgebrochen und anschließend Alkohol- und Tabakwaren im Wert von etwa 1400 Euro entwendet. Weil der Tankstellenbetreiber den Beamten in Rekordzeit die Videoaufzeichnungen zur Verfügung gestellt hatte, konnten die beiden 33- und 38-jährigen Täter wenig später an der Josefstraße gestellt und festgenommen werden. Einen Teil des Diebesgutes trugen sie noch bei sich. Insbesondere die gestohlenen Spirituosen hatten die Männer allerdings offenbar schon restlos konsumiert. Einen Teil der gestohlenen Zigaretten hatten sie unterwegs versteckt. Die Ware wurde im weiteren Verlauf durch eine Polizeistreife gefunden und beschlagnahmt.

Nachdem die hochgradig alkoholisierten Tatverdächtigen die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbracht hatten, wurden sie am Mittwoch einem Richter beim Amtsgericht Lingen vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen die beiden wohnungslosen Männer.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell