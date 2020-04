Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Polizei ahndet Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen

Lingen (ots)

Auch am Mittwoch haben Polizeibeamte in der Grafschaft Bentheim und im Emsland die Einhaltung der Kontaktbeschränkungen überprüft. In Papenburg wurde an einem See in Höhe der historisch ökologischen Bildungsstätte eine sechsköpfige Gruppe Jugendlicher angetroffen werden. Sie wurden der Örtlichkeit verwiesen. So erging es ebenfalls mehreren Jugendlichen, welche sich an der Baltrumer Straße auf einem Spielplatz aufhielten. In Lingen wurden mehrere Personen auf dem Bolzplatz am Dieksee angetroffen. An der Teichstraße hielten sich am frühen Abend fünf junge Männer am Kanalufer auf und konsumierten Alkohol. Ebenso an der Blücherstraße in Nordhorn. Auch hier trafen sich drei Personen auf einer Parkbank. Auch diese Sachverhalte stellen lediglich einen Auszug dar. Gegen sämtliche Betroffene wurde ein Verfahren eingeleitet.

