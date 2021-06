Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Diebstahl von diversen Fahrzeugpapieren (2021 00 728 196)

In der Zeit zwischen Montag, 07. Juni 2021, 21.00 Uhr, und Freitag, 11. Juni 2021, 21.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus dem Wohnhaus eines 88-jährigen Mannes in der Mittelstraße diverse Fahrzeugscheine. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Saterland unter der Telefonnummer (04498) 923770 entgegen.

Friesoythe - Vollbrand eines Stallgebäudes

Am Donnerstag, 24. Juni 2021, gegen 04.45 Uhr, geriet ein an der Friesoyther Straße befindliches landwirtschaftliches Betriebsgebäude eines 41-jährigen Mannes aus Friesoythe aus bislang unbekannter Ursache in Vollbrand. Durch das Feuer wurde insbesondere die gesamte Dachkonstruktion mit darauf befindlicher Photovoltaik-Anlage zerstört. Zwei im Inneren des Objektes befindliche E-Bikes, ein Verteilerkasten sowie Gefriertruhe, wurden ebenfalls ein Raub der Flammen. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Freiwilligen Feuerwehren Friesoythe, Altenoythe, Gehlenberg und Markhausen war mit einem Großaufgebot an Kräften im Einsatz. Hierunter befand sich auch ein ABC- und Drohnentrupp. Personen bzw. Tiere kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 600000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern gegenwärtig noch an.

Barßel- Brand einer Vogelvoliere

Auf dem Grundstück eines leerstehenden Hauses an der Friesoyther Straße, gerieten am Mittwoch, den 23.Juni 2021, gegen 16.20 Uhr, aus bislang ungeklärter Ursache eine Vogelvoliere und ein angrenzendes Gewächshaus in Brand. Durch die freiwillige Feuerwehr Barßel, die mit 4 Einsatzfahrzeugen und 23 Kameraden vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf das leerstehende Wohnhaus verhindert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Bösel- Fahren ohne Führerschein

Am Mittwoch, den 23.Juni 2021, befuhr eine 46-Jährige aus Bösel mit ihrem PKW die Parkstraße. Bei der Kontrolle legte die Fahrzeugführerin einen polnischen EU-Führerschein vor. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass die Fahrzeugführerin keinen in Deutschland gültigen Führerschein hatte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Saterland- Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, den 23. Juni 2021, gegen 18.15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Hauptstraße. Im Rahmen einer Überprüfung wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1.75 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der Führerschein des Saterländers wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 23.Juni 2021, zwischen 08.45 Uhr und 09.05 Uhr, kam es in der Gehlenberger Hauptstraße auf einem Parkplatz nahe einer dortigen Arztpraxis zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen dort abgestellten gelben PKW VW Golf und entfernte sich von der Unfallstelle. Zur Höhe des entstandenen Schadens liegen keine Informationen vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Friesoythe (Tel.: 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

