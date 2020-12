Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Im Vorbeifahren Schaden angerichtet

IsselburgIsselburg (ots)

Zu einem Unfall im Gegenverkehr ist es am Samstag in Isselburg gekommen. Eine 32-Jährige war gegen 12.00 Uhr mit ihrem Wagen auf der Straße Münsterdeich stadtauswärts unterwegs. Ihren Angaben zufolge kam der Hamminkelnerin in einer Engstelle ein anderes Auto entgegen. Der weiße Bulli fuhr an ihr vorbei, wobei ein mitgezogener Anhänger ihren Wagen streifte. Der Fahrer - circa 55 bis 60 Jahre alt, weißer Bart, rote Kappe - fuhr weiter; möglicherweise hatte er den Unfall nicht bemerkt. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 500 Euro. Die Polizei bittet den beteiligten Bullifahrer sowie mögliche Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

