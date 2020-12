POL-BOR: Isselburg - Nächtliches Treffen im Tierpark

Kreispolizeibehörde Borken

Sie waren wohl nicht auf Naturerlebnisse aus: Mehrere junge Leute hatten sich in der Nacht zum Sonntag den Wildpark "Anholter Schweiz" in Isselburg als Platz für ein Treffen ausgesucht und dort Alkohol konsumiert. Die fünfköpfige Gruppe im Alter von 21 und 22 Jahren muss sich nun nicht nur mit dem Vorwurf des Hausfriedensbruchs auseinandersetzen. Denn da alle aus verschiedenen Haushalten stammen, stellt ihr Zusammensein auch einen Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung dar.

Die Polizei appelliert angesichts der weiter grassierenden Pandemie: Auch wenn das Bedürfnis nach Geselligkeit gerade in der Weihnachtszeit verständlicherweise hoch ist, sollte jeder sich verantwortlich verhalten und die geltenden Regeln beachten. Nur so lässt sich die gesundheitsgefährdende Situation bewältigen, in der wir uns alle derzeit befinden.

