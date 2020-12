Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Geschäft eingebrochen

BocholtBocholt (ots)

Bargeld haben Einbrecher in der Nacht zum Montag in Bocholt erbeutet. Die Täter hatten sich gegen 01.25 Uhr mit Gewalt Zugang zu den Räumen an der Eintrachtstraße verschafft: Um hineinzukommen, hebelten sie eine Tür auf. Die Geräusche weckten Zeugen. Als diese vor Ort nachschauten, sahen sie zwei Unbekannte flüchten. Von ihnen liegt folgende Beschreibung vor: circa 20 bis 30 Jahre alt, gebrochen deutsch sprechend. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell