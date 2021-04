Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Arbeitsunfall

Offenburg (ots)

Auf einer Baustelle in der Hauptstraße kam es am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Arbeitsunfall, bei welchem ein Arbeiter aus mehreren Metern Höhe abgestürzt ist. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen und wurde mit einem Hubschrauber nach notärztlicher Versorgung in eine Klinik eingeliefert. /ag

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell